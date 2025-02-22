Фон дер Ляйен возмущена нападением пророссийского протеста на здание ЕС в Болгарии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на вандализм в отношении здания представительства ЕС в Болгарии, который совершили участники пророссийского протеста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Фон дер Ляйен осудила "возмутительные сцены" нападения на представительство Евросоюза в Софии.

"В Европе мы пользуемся правом на мирные демонстрации. Насилие и вандализм никогда не является ответом", – добавила она.

Правительство Болгарии в отдельном заявлении также решительно осудило осквернение здания ЕС в Болгарии, назвав нападения на институты "неприемлемыми и противоречащими принципам верховенства права".

"Государство категорически не потерпит попыток дестабилизации и примет все необходимые меры для обеспечения общественного порядка", – заверили там.

В субботу участники акции протеста, организованной пророссийской партией "Возрождение" против введения евро, забросали краской здание представительства ЕС в Софии и попытались поджечь его двери.

Представитель Министерства внутренних дел Болгарии Стефан Иванов позже заявил, что в столкновениях пострадали 10 полицейских, а шесть участников акции были задержаны.

Напомним, пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" известна тем, что в начале 2024 года отправила делегацию в Москву по приглашению партии Владимира Путина.