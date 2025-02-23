Трамп каже, що США "дуже близькі" до укладення угоди про копалини з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Сполучені Штати близькі до укладення угоди з Україною про розподіл доходів від видобутку українських корисних копалин.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на конференції консерваторів CPAC у Мериленді в суботу, його цитує агентство Reuters.

Трамп сказав, що Сполучені Штати хочуть повернути мільярди доларів військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні в її боротьбі з російськими окупантами.

Він заявив, що Сполучені Штати просять рідкісноземельні метали, нафту або "все, що ми можемо отримати".

"Я думаю, що ми досить близькі до угоди", – переконаний Дональд Трамп.

Між тим, за даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів через "проблемні питання" в її ниншній версії.

Українська сторона стверджує, що на сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.