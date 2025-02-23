Трамп говорит, что США "очень близки" к заключению соглашения об ископаемых с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты близки к заключению соглашения с Украиной о распределении доходов от добычи украинских полезных ископаемых.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на конференции консерваторов CPAC в Мэриленде в субботу, его цитирует агентство Reuters.

Трамп сказал, что Соединенные Штаты хотят вернуть миллиарды долларов военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине в ее борьбе с российскими оккупантами.

Он заявил, что Соединенные Штаты просят редкоземельные металлы, нефть или "все, что мы можем получить".

"Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению", – убежден Дональд Трамп.

Между тем, по данным СМИ, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.

Украинская сторона утверждает, что на сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.