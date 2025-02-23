Зеленський: у Києві 24 лютого очікуються лідери 13 країн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, 24 лютого, до Києва прибудуть лідери 13 країн.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, у понеділок у Києві відбудеться саміт, в якому й візьмуть участь лідери.

"Будуть у нас присутні 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут, в Києві, буде керівництво Європарламенту, багато делегацій…Наша платформа "Україна – Nordic-Baltic", лідери північної Європи тут будуть знаходитись", – сказав Зеленський.

Він розповів, що на зустрічах йтиметься про стратегію України, а також формати гарантій безпеки.

Публічно, однак, повідомлялось, що, окрім лідерів ЄС, у Києві наступного тижня будуть єврокомісари.

Водночас ЗМІ повідомляли, що очільники кількох держав Європейського Союзу готують візит до України в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого або ж візьмуть участь у зустрічі ЄС віртуально.