Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабної війни

Керівництво ЄС – президент Євроради і президентка Єврокомісії – анонсувало візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта у своєму X (Twitter).

Кошта повідомив, що 24 лютого приїде до Києва разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA. – António Costa (@eucopresident) February 20, 2025

"24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", – написав Кошта, непрямо відповівши на заяви Трампа про "Зеленського-диктатора".

Із допису Кошти випливає, що рішення про візит ухвалили останніми днями – він на додачу вибачився перед лідером африканської країни Кот-д’Івуар і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату.

Цього ж дня планує приїхати до Києва прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Неофіційно повідомляли, що ЄС поки не планує позачерговий саміт Євроради через останні події довкола очікуваних перемовин про припинення російсько-української війни, але таку зустріч можуть скликати пізніше після консультацій з державами-членами.

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