Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабної війни

Керівництво ЄС – президент Євроради і президентка Єврокомісії – анонсувало візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта у своєму X (Twitter).

Кошта повідомив, що 24 лютого приїде до Києва разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA.