Зеленский: в Киеве 24 февраля ожидаются лидеры 13 стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 24 февраля, в Киев прибудут лидеры 13 стран.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, в понедельник в Киеве состоится саммит, в котором и примут участие лидеры.

"Будут у нас присутствовать 13 лидеров офлайн, также онлайн будет 24 лидера. Будет руководство Европейского Союза здесь, в Киеве, будет руководство Европарламента, много делегаций ... Наша платформа "Украина – Nordic-Baltic", лидеры северной Европы здесь будут находиться", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что на встречах речь пойдет о стратегии Украины, а также форматах гарантий безопасности.

Публично, однако, сообщалось, что, кроме лидеров ЕС, в Киеве на следующей неделе будут еврокомиссары.

В то же время СМИ сообщали, что руководители нескольких государств Европейского Союза готовят визит в Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или же примут участие во встрече ЕС виртуально.