Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку їхніх заяв щодо нерозширення НАТО
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви щодо того, що російська агресія проти України нібито була спровокована тим, що РФ вводили в оману щодо нерозширення НАТО.
Про це український президент сказав під час пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський також вказав, що на неприпустимість розширення НАТО на схід розповідають люди з оточення угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана президенту США Дональда Трампа.
Він сказав, що заяви про те, що агресію РФ проти України нібито спровокувало розширення НАТО є небезпечними.
"Яким чином Угорщина, яка отримала членство в НАТО в 1999 році і входила в список країн, на яких не повинно було розповсюджуватись розширення НАТО, яким чином сьогодні лідер Угорщини не боїться піднімати це питання?", – сказав Зеленський.
За його словами, серед списку країн, які на думку кремлівського правителя Владіміра Путіна не повинні бути в НАТО є Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія, країни Балтії і Словаччина.
"Великий привіт Фіцо і Орбану. Чи це не ризик зараз все це робити? Чи це не ризик до їх суспільств і їх країн? І чи не ризик, що всі ці країни, які стали членами НАТО після тих чи інших домовленостей Радянського Союзу і США, що вони всі сьогодні можуть бути, якщо Україна не вистоїть, під ударом або окупацією?", – підкреслив український президент.
Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо фактично виправдав російську агресію проти України, бо, за його словами, у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО.
Зазначимо, прем’єр Словаччини і раніше повторював російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.