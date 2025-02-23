Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности их заявлений о нерасширении НАТО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления о том, что российская агрессия против Украины якобы была спровоцирована тем, что РФ вводили в заблуждение относительно нерасширения НАТО.

Об этом украинский президент сказал во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Зеленский также указал, что на недопустимость расширения НАТО на восток рассказывают люди из окружения венгерского премьер-министра Виктора Орбана президенту США Дональду Трампу.

Он сказал, что заявления о том, что агрессию РФ против Украины якобы спровоцировало расширение НАТО являются опасными.

"Каким образом Венгрия, которая получила членство в НАТО в 1999 году и входила в список стран, на которых не должно было распространяться расширение НАТО, каким образом сегодня лидер Венгрии не боится поднимать этот вопрос?", – сказал Зеленский.

По его словам, среди списка стран, которые по мнению кремлевского правителя Владимира Путина не должны быть в НАТО есть Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния, страны Балтии и Словакия.

"Большой привет Фицо и Орбану. Это не риск сейчас все это делать? Это не риск к их обществам и их странам? И не риск, что все эти страны, которые стали членами НАТО после тех или иных договоренностей Советского Союза и США, что они все сегодня могут быть, если Украина не выстоит, под ударом или оккупацией?", – подчеркнул украинский президент.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо фактически оправдал российскую агрессию против Украины, потому что, по его словам, у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее долгое время вводили в заблуждение относительно вопроса расширения НАТО.

Отметим, премьер Словакии и ранее повторял российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.