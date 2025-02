До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава Євроради

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це вони повідомили в X (Twitter), передає "Європейська правда".

За кілька годин до прибуття Кошта розмістив на своїй сторінці допис: "Три роки тому, у цей самий момент, російське вторгнення зруйнувало мир в Україні та завдало величезних страждань українському народу. Ми були з вами з першого дня".

Після цього він розмістив світлину з вокзалу у Києві, на якій він крокує разом з Урсулою фон дер Ляєн.

"У 3-тю річницю брутального вторгнення Росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи", – написала у свою чергу президентка Єврокомісії.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6