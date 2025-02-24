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До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава Євроради

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 08:03 — Іванна Костіна

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це вони повідомили в X (Twitter), передає "Європейська правда".

За кілька годин до прибуття Кошта розмістив на своїй сторінці допис: "Три роки тому, у цей самий момент, російське вторгнення зруйнувало мир в Україні та завдало величезних страждань українському народу. Ми були з вами з першого дня".

Після цього він розмістив світлину з вокзалу у Києві, на якій він крокує разом з Урсулою фон дер Ляєн.

"У 3-тю річницю брутального вторгнення Росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи", – написала у свою чергу президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

Як повідомлялося, з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

Також очікують кількох лідерів держав.

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Урсула фон дер Ляєн Антоніу Кошта Війна з РФ
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