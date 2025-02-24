Швеция передаст Украине системы ПВО на $113 млн

Шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 миллиарда шведских крон (около $113 млн).

Об этом говорится в колонке шведских чиновников в газете Svenska Dagbladet, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В колонке шведское правительство представляет новую поддержку для Украины по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"В годовщину мы также можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине", – пишут премьер Ульф Кристерссон, министр энергетики Эбба Буш и министр образования Йохан Персон.

Системы, которые будут переданы, – это Robot 70 и Tridon Mk2.

"Tridon Mk2 может противостоять российским массовым атакам с помощью простых беспилотников и роботов", – пишут они.

Швеция также вместе с другими странами передаст ракеты противовоздушной обороны, которые могут носить отдельные солдаты.

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщалось, по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной агрессии России против Украины состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.

Также ожидают нескольких лидеров государств.