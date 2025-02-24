Каллас 25 лютого їде у США, говоритиме про роль ЄС та України у перемовинах про мир

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас завтра, 25 лютого, здійснить візит до США, де обговорить з держсекретарем США Марко Рубіо, зокрема, роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Про це Каллас заявила перед початком засідання Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Головна дипломатка Європи їде в США 25 лютого, щоб обговорити питання участі Європейського Союзу у перемовинах про встановлення миру в Україні.

"Завтра я їду до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Марко Рубіо та іншими, щоб обговорити ці питання (роль України та ЄС у перемовинах), тому що це надзвичайно важливо", – наголосила Кая Каллас.

Вона нагадала, що "жодна угода не може працювати", якщо в її укладенні не брали участі Україна та Європейський Союз.

"Це дуже чітко. Ви можете обговорювати з Путіним все, що завгодно. Але якщо йдеться про Європу чи Україну, то Україна і Європа також мають погодитися на цю угоду. І тому з нами потрібно обговорювати все", – сказала головна дипломатка Європи.

Говорячи про сьогоднішнє засідання Ради ЄС з закордонних справ, Кая Каллас анонсувала можливе затвердження 16-го пакета санкцій проти Росії та нову ініціативу з воєнної допомоги Україні.

"Ми обговорюємо і, сподіваємося, зможемо ухвалити 16-й пакет санкцій, який включає різні аспекти: від ігрових приставок до "тіньового флоту". Ми також висунули нову оборонну ініціативу, щоб підтримати Україну боєприпасами в короткостроковій перспективі", – повідомила вона.

Водночас з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва.

Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.