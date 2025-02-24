Каллас 25 февраля едет в США, будет говорить о роли ЕС и Украины в переговорах о мире

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас завтра, 25 февраля, совершит визит в США, где обсудит с госсекретарем США Марко Рубио, в частности, роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Об этом Каллас заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный дипломат Европы едет в США 25 февраля, чтобы обсудить вопрос участия Европейского Союза в переговорах об установлении мира в Украине.

"Завтра я еду в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Марко Рубио и другими, чтобы обсудить эти вопросы (роль Украины и ЕС в переговорах), потому что это очень важно", – отметила Кая Каллас.

Она напомнила, что "ни одно соглашение не может работать", если в его заключении не участвовали Украина и Европейский Союз.

"Это очень четко. Вы можете обсуждать с Путиным все что угодно. Но если речь идет о Европе или Украине, то Украина и Европа также должны согласиться на это соглашение. И поэтому с нами нужно обсуждать все", – сказала главный дипломат Европы.

Говоря о сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам, Кая Каллас анонсировала возможное утверждение 16-го пакета санкций против России и новую инициативу по военной помощи Украине.

"Мы обсуждаем и, надеемся, сможем принять 16-й пакет санкций, который включает в себя различные аспекты: от игровых приставок до "теневого флота". Мы также выдвинули новую оборонную инициативу, чтобы поддержать Украину боеприпасами в краткосрочной перспективе", – сообщила она.

В то же время, по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев.

Накануне президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета в четверг, 6 марта, которое будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.