ЄС повідомив про ухвалення 16-го пакета санкцій проти РФ

ЄС у заяві з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну повідомив про ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві президентів Єврокомісії, Європейської ради і Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Лідери інституцій ЄС нагадали, що Росія та її керівництво несуть повну відповідальність за війну та звірства, вчинені проти українського населення.

"Ми продовжуємо закликати до відповідальності за всі скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми вітаємо нещодавні кроки, зроблені на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – йдеться у заяві.

Вони також підкреслили, що разом з партнерами ЄС запровадив безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто причетний до війни, і залишається готовим посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну.

"Сьогодні ми ухвалили шістнадцятий пакет санкцій для подальшого посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни", – йдеться у заяві.

Європейський Союз та його партнери, як зазначається, діяли швидко та в єдності на підтримку України. Європейський Союз надав Україні економічну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу на загальну суму 135 млрд євро, з яких 48,7 млрд євро – військова допомога.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку, в тому числі на відновлення країни після війни", – наголосили керівники інституцій.

"Паралельно ми вжили безпрецедентних заходів на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості, і ми будемо продовжувати збільшувати наші потужності. Це дозволить нам посилити нашу військову підтримку і співпрацю з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність і європейський суверенітет", – додали вони.

Також у заяві наголосили, що Україна є частиною нашої європейської родини і вже досягла значного прогресу в реформах, пов'язаних зі вступом до ЄС, за найскладніших обставин.

"Ми вже інтегруємо Україну у внутрішній ринок ЄС. Майбутнє України та її громадян – в Європейському Союзі", – заявили керівники інституцій ЄС.

"У складному міжнародному та геополітичному середовищі ми наголошуємо на важливості збереження трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною. Ми наголошуємо на необхідності забезпечення постійної уваги міжнародного співтовариства до підтримки України у досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру на основі української формули миру", – підтвердили вони.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Сійярто також наголосив, що намагатиметься завадити Брюсселю заблокувати "мирну угоду між РФ і США".