ЕС сообщил о принятии 16-го пакета санкций против РФ

ЕС в заявлении по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщил о принятии 16-го пакета санкций против России.

Об этом говорится в заявлении президентов Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Лидеры институтов ЕС напомнили, что Россия и ее руководство несут полную ответственность за войну и зверства, совершенные против украинского населения.

"Мы продолжаем призывать к ответственности за все совершенные военные преступления и преступления против человечности. Мы приветствуем недавние шаги, сделанные на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что вместе с партнерами, ЕС ввел беспрецедентные санкции против России и тех, кто причастен к войне, и остается готовым усилить давление на Россию, чтобы ограничить ее способность вести войну.

"Сегодня мы приняли шестнадцатый пакет санкций для дальнейшего усиления коллективного давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны", – говорится в заявлении.

Европейский Союз и его партнеры, как отмечается, действовали быстро и в единстве в поддержку Украины. Европейский Союз предоставил Украине экономическую, гуманитарную, финансовую и военную помощь на общую сумму 135 миллиардов евро, из которых 48,7 миллиарда евро – военная помощь.

"Европейский Союз будет продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку, в том числе на восстановление страны после войны", – отметили руководители институтов.

"Параллельно мы приняли беспрецедентные меры на уровне ЕС для наращивания производства европейской оборонной промышленности, и мы будем продолжать увеличивать наши мощности. Это позволит нам усилить нашу военную поддержку и сотрудничество с Украиной, одновременно укрепляя нашу обороноспособность и европейский суверенитет", – добавили они.

Также в заявлении подчеркнули, что Украина является частью нашей европейской семьи и уже достигла значительного прогресса в реформах, связанных со вступлением в ЕС, при самых сложных обстоятельствах.

"Мы уже интегрируем Украину во внутренний рынок ЕС. Будущее Украины и ее граждан – в Европейском Союзе", – заявили руководители институтов ЕС.

"В сложной международной и геополитической среде мы подчеркиваем важность сохранения трансатлантической и глобальной солидарности с Украиной. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения постоянного внимания международного сообщества к поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе украинской формулы мира", – подтвердили они.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Сийярто также подчеркнул, что будет пытаться помешать Брюсселю заблокировать "мирное соглашение между РФ и США".