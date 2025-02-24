Сійярто: зробимо все, щоб Брюссель не зміг заблокувати мирну угоду між США і Росією

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторив свої наміри блокувати продовження санкцій ЄС проти РФ і виділення допомоги Україні і наголосив, що намагатиметься завадити Брюсселю заблокувати "мирну угоду між РФ і США".

Про це він написав у своєму Facebook вранці 24 лютого, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що, на його думку, зараз з'явився шанс на мир, а позиція Угорщини весь час полягала в тому, що лише угода між США та Росією може покласти край війні.

Він висловив задоволення тим, що розпочалися американо-російські переговори про мир і врегулювання американо-російських відносин.

"В наших фундаментальних інтересах, щоб ці переговори були успішними. Саме тому ми стурбовані змовою провоєнних європейських лібералів, які намагаються заблокувати цю угоду", – зазначив він.

"Саме тому ми зробимо все можливе, щоб Брюссель і провоєнні європейці не змогли заблокувати мирну угоду між США і Росією", – наголосив Сійярто.

Він пообіцяв протистояти тиску у Брюсселі, якого він очікує на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу.

"Три роки ми чинили опір тиску, три роки ми відмовлялися від того, щоб нас штовхали в їхню військову політику, тепер ми це витримаємо!" – пообіцяв він.

"Ми не погодимося поспішати з розширенням режиму санкцій для фізичних осіб, ми не погодимося платити десятки мільярдів євро за постачання зброї, і коли мова йде про гарантії безпеки, ми не будемо ставити питання про те, які гарантії безпеки потрібні Україні, а які гарантії безпеки потрібні нам, угорцям", – заявив Сійярто.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС анонсувала можливе затвердження 16-го пакета санкцій проти Росії та нову ініціативу з воєнної допомоги Україні.

Вона також повідомила, що 25 лютого здійснить візит до США, де обговорить з держсекретарем США Марко Рубіо, зокрема, роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.