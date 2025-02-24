Чотири країни ЄС вимагають повернути довоєнні квоти на агротовари з України

Міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії і Словаччини звернулись до Європейської комісії з листом із закликом після завершення автономних торгових заходів повернутися до довоєнних квот на агропродукцію з України.

Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Facebook, пише "Європейська правда".

Надь зазначив, що чотири держави захищають "інтереси фермерів та їхні засоби до існування від української сільськогосподарської продукції".

Він підкреслив, що разом з колегами з Болгарії, Румунії та Словаччини вони надіслали лист до Брюсселя із закликом до дій, відзначаючи, що термін дії регламенту ЄС, який регулює імпорт з України, закінчується в червні цього року.

"Тому Європейська комісія повинна знайти довгострокове рішення для подолання ринкових труднощів, спричинених українською сільськогосподарською продукцією. У спільному листі ми закликали комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції та запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів", – повідомив Надь.

Міністри також попросили Брюссель вимагати дотримання санітарних та фітосанітарних стандартів ЄС, стандартів захисту тварин, громадського здоров'я та охорони навколишнього середовища для української сільськогосподарської продукції.

"Нам цікаво, чи врахує Брюссель інтереси східноєвропейських фермерів цього разу, чи знову зрадить їх, як це було у вересні 2023 року", – заявив Надь.

Угорщина зберігатиме обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції в рамках своєї національної компетенції доти, доки це буде необхідно для захисту угорських фермерів, додав угорський міністр.

"Ми солідарні з Україною, але ми захистимо засоби до існування та конкурентоспроможність фермерів!", – написав Надь.

ЗМІ раніше повідомляли, що у Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді, та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року. На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, з огляду на протести фермерів безмитну торгівлю з Україною продовжили з обмеженнями.

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