Четыре страны ЕС требуют вернуть довоенные квоты на агротовары из Украины

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии обратились к Европейской комиссии с письмом с призывом после завершения автономных торговых мер вернуться к довоенным квотам на агропродукцию из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook, пишет "Европейская правда".

Надь отметил, что четыре государства защищают "интересы фермеров и их средства к существованию от украинской сельскохозяйственной продукции".

Он подчеркнул, что вместе с коллегами из Болгарии, Румынии и Словакии они направили письмо в Брюссель с призывом к действиям, отмечая, что срок действия регламента ЕС, который регулирует импорт из Украины, заканчивается в июне этого года.

"Поэтому Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией. В совместном письме мы призвали комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры в отношении сельскохозяйственной продукции и ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов", – сообщил Надь.

Министры также попросили Брюссель требовать соблюдения санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС, стандартов защиты животных, общественного здоровья и охраны окружающей среды для украинской сельскохозяйственной продукции.

"Нам интересно, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз, или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года", – заявил Надь.

Венгрия будет сохранять ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках своей национальной компетенции до тех пор, пока это будет необходимо для защиты венгерских фермеров, добавил венгерский министр.

"Мы солидарны с Украиной, но мы защитим средства к существованию и конкурентоспособность фермеров!", – написал Надь.

СМИ ранее сообщали, что в Еврокомиссии якобы думают не продолжать льготный режим торговли для Украины, срок действия которого истекает в июне, в его текущем виде, и уже начали технические переговоры о новых условиях торговли.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года. В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, учитывая протесты фермеров беспошлинную торговлю с Украиной продолжили с ограничениями.

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