Президент Литви запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Науседа відзначив, що зараз настав час лідерства і європейці повинні взяти на себе відповідальність без зволікань.

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", – сказав Науседа.

Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів. "Зробімо шлях України до ЄС невідворотним", – сказав Науседа.

Нагадаємо, в середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Згодом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив 22 лютого, що долю членства України в ЄС вирішуватимуть угорці – й Україна ніколи не приєднається до союзу всупереч їхній волі.