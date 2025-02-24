Президент Литвы предложил зафиксировать датой вступления Украины в ЕС 1 января 2030 года

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в ЕС.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что сейчас настало время лидерства и европейцы должны взять на себя ответственность без промедлений.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", – сказал Науседа.

Он добавил, что открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель. "Сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", – сказал Науседа.

Напомним, в середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС. Венгрия требовала расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил 22 февраля, что судьбу членства Украины в ЕС будут решать венгры – и Украина никогда не присоединится к союзу вопреки их воле.