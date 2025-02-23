Орбан каже, що питання членства України в ЄС вирішуватимуть угорці 

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю членства України в ЄС вирішуватимуть угорці – й Україна ніколи не приєднається до союзу всупереч їхній волі.

Про це Обран сказав у своїй щорічній промові 22 лютого в Будапешті, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр заявив, що війна в Україні наближається до свого завершення і зараз мова йде про те, що буде після неї.

Орбан сказав, що мета війни полягала у тому, щоб територія України, яка була буферною зоною між НАТО і Росією, опинилася під наглядом НАТО.

"Чому європейські та американські ліберали вважали, що росіяни будуть стояти осторонь, досі залишається загадкою. Зрозуміло лише, що експеримент провалився. Україна, або те, що від неї залишилося, знову стане буферною зоною. Вона не буде членом НАТО", – заявив угорський прем’єр міністр.

Орбан торкнувся також питання членства України в ЄС і сказав, що це вирішуватимуть угорці.

"Всупереч волі Угорщині та угорців Україна ніколи не буде членом Європейського Союзу. Вступ України знищить угорських фермерів, і не тільки їх, але й усю угорську національну економіку", – переконаний Віктор Орбан.

Нагадаємо, в середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Згодом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.