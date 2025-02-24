Німецька "подруга Путіна" хоче оскаржити результати виборів

Сара Вагенкнехт, лідерка ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, якому не вистачило менше 14 тисяч голосів для потрапляння у Бундестаг, заявила, що може оскаржити результати виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Партія хоче розглянути питання про оскарження результатів виборів разом зі своїми юристами.

"Якщо партію викидають з Бундестагу через те, що їй не вистачає 13 400 голосів і відповідна кількість людей не змогла взяти участь у виборах і реалізувати своє право голосу, виникає питання про юридичну обґрунтованість результату виборів", – сказала вона.

Раніше європейський політик від Альянсу Сари Вагенкнехт Фабіо Де Масі написав у ніч виборів в Х (Twitter): "Я боюся, що ці вибори все ще будуть тримати Карлсруе (місто, де розташований Конституційний суд Німеччини – ред.) в напрузі". Він підозрює масові порушення на виборах і проводить паралелі Румунією.

Для Де Масі очевидно, що вибори не були "рівними", оскільки тисячі німців, які проживають за кордоном, фактично не змогли проголосувати. "Якщо частина з 213 000 німців, які проживають за кордоном і внесені до виборчих списків, не змогли проголосувати, то це не є рівними виборами. І не через АСВ, а через нашу конституцію", – пояснив політик.

Як зазначається, ніколи ще так багато німців за кордоном не подавали заявки на отримання поштових документів для голосування, як цього року – але багато з них або не отримали їх взагалі, або отримали їх занадто пізно. Результат: їхні голоси більше не могли бути зараховані.

Де Масі також підозрює "масовану медіакампанію" проти своєї партії. У неділю вранці були поширені маніпулятивні прогнози, які нібито показали, що АСВ отримує менше п'яти відсотків. "Ці фальшиві екзит-поли поширюються як лісова пожежа", – сказав політик.

Якщо Федеральний конституційний суд визнає, що невраховані іноземні голоси вплинули на результат виборів, це може мати наслідки. Не виключено, що у відповідних округах можуть бути проведені нові вибори.

Тепер одна цифра, ймовірно, буде вирішальною: скільки голосів німців, які проживають за кордоном, було надіслано, але не надійшло вчасно. Якщо виявиться, що їх кілька тисяч, то конституційний суд дійсно може вжити заходів.

Як повідомлялося, Альянс Сари Вагенкнехт набрав 4,97% голосів на виборах в той час, як прохідний бар'єр – 5%.

Водночас ультраправа "Альтернатива для Німеччиини" перемогла у східнонімецьких землях.