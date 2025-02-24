Немецкая "подруга Путина" хочет оспорить результаты выборов

Сара Вагенкнехт, лидер ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, которому не хватило менее 14 тысяч голосов для попадания в Бундестаг, заявила, что может обжаловать результаты выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Партия хочет рассмотреть вопрос об обжаловании результатов выборов вместе со своими юристами.

"Если партию выбрасывают из Бундестага из-за того, что ей не хватает 13 400 голосов и соответствующее количество людей не смогло принять участие в выборах и реализовать свое право голоса, возникает вопрос о юридической обоснованности результата выборов", – сказала она.

Ранее европейский политик от Альянса Сары Вагенкнехт Фабио Де Маси написал в ночь выборов в Х (Twitter): "Я боюсь, что эти выборы все еще будут держать Карлсруэ (город, где расположен Конституционный суд Германии. – Ред.) в напряжении". Он подозревает массовые нарушения на выборах и проводит параллели с Румынией.

Для Де Маси очевидно, что выборы не были "равными", поскольку тысячи немцев, проживающих за рубежом, фактически не смогли проголосовать. "Если часть из 213 тысяч немцев, проживающих за рубежом и внесенных в избирательные списки, не смогли проголосовать, то это не являются равными выборами. И не из-за АСВ, а из-за нашей конституции", – пояснил политик.

Как отмечается, никогда еще так много немцев за рубежом не подавали заявки на получение почтовых документов для голосования, как в этом году – но многие из них либо не получили их вообще, либо получили их слишком поздно. Результат: их голоса больше не могли быть засчитаны.

Де Маси также подозревает "массированную медиакампанию" против своей партии. В воскресенье утром были распространены манипулятивные прогнозы, которые якобы показали, что АСВ получает менее пяти процентов. "Эти фальшивые экзитполы распространяются как лесной пожар", – сказал политик.

Если Федеральный конституционный суд признает, что неучтенные иностранные голоса повлияли на результат выборов, это может иметь последствия. Не исключено, что в соответствующих округах могут быть проведены новые выборы.

Теперь одна цифра, вероятно, будет решающей: сколько голосов немцев, проживающих за рубежом, было отправлено, но не поступило вовремя. Если окажется, что их несколько тысяч, то конституционный суд действительно может принять меры.

Как сообщалось, Альянс Сары Вагенкнехт набрал 4,97% голосов на выборах, в то время как проходной барьер – 5%.

В то же время ультраправая "Альтернатива для Германии" победила в восточногерманских землях.