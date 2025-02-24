Ультраправі у Німеччині перемогли у східних землях

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула беззаперечну перемогу на недільних парламентських виборах у землях колишньої Східної Німеччини, що підкреслило тривалі розбіжності, які існують майже чверть століття з моменту об'єднання країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Згідно з прогнозами, "АдН" отримала 34% голосів на сході Німеччини, що складається з п'яти земель і східної половини Берліна.

Цікаво, що найвищий результат у "АдН", у прикордонному з Польщею місті Гьорліц – там ультраправі набрали 46,7%.

Антиімміграційна партія, за якою внутрішня розвідка спостерігає як за ультраправою екстремістською групою, майже вдвічі перевищила результат консервативного блоку ХДС/ХСС, який лідирує у масштабах всієї країни, – 17,8% на сході Німеччини.

Приголомшливий успіх АдН на сході Німеччини, що прийшов на хвилі історичної перемоги на земельних виборах у Тюрингії минулого року, відображає невдоволення багатьох жителів важким процесом возз'єднання Німеччини з 1990 року.

"АдН" має мало шансів увійти до уряду, оскільки інші партії відмовляються від коаліції з нею, але лідерка Аліса Вайдель у своїй переможній промові натякнула, що це лише питання часу, коли ситуація зміниться.

"Наша рука залишається простягнутою для формування уряду", – сказала вона прихильникам, додавши, що було б рівнозначно "шахрайству на виборах", якби консерватори, що посіли перше місце, вирішили керувати разом з лівими партіями, а не з ними.

Якщо це станеться, сказала вона, "наступного разу ми прийдемо першими".

Як повідомлялося, консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу набирає найбільшу кількість голосів виборців – 28,5%.

"АдН"" набирає 20,8%. Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт ледь не дотягує до прохідного бар'єра.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.

Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію.