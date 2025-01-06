США помʼякшили санкції проти Сирії для надання гумдопомоги

Міністерство фінансів США в понеділок, 6 січня, оголосило про помʼякшення санкцій проти Сирії, де у грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для полегшення відпралення туди гуманітарної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

У межах помʼякшення санкцій США видали наказ, який виключає з-під дії обмежень проти Сирії послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.

Цей наказ діятиме на шість місяців, протягом яких Вашингтон стежитиме за ситуацією на місцях, додають у Мінфіні.

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"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Після повалення режиму Асада в Сирії фактична влада перейшла до угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке раніше було повʼязане з "Аль-Каїдою", але пізніше відмовилось від звʼязків із нею.

Попри це, США й далі класифікують "Хаят Тахрір аш-Шам" як терористичне угруповання.

Як писало The Wall Street Journal, яке першим повідомило про зняття санкцій, чинна адміністрація не поспішає знімати санкції проти Сирії і визнавати очолюваний повстанцями уряд. Тож, швидше за все, рішення щодо цього ухвалюватиме нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогти з відновленням Сирії після падіння режиму Башара Асада в країні.