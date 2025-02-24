ЕС приостановил ограничительные меры в отношении ключевых секторов экономики Сирии

В понедельник, 24 февраля, Европейский Союз решил остановить ограничительные меры в отношении ключевых секторов экономики Сирии.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

24 февраля Совет ЕС решил приостановить действие ряда ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Это решение является частью усилий ЕС, направленных на поддержку инклюзивного политического перехода в Сирии и ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации.

"ЕС стремится способствовать взаимодействию с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых сферах энергетики и транспорта, а также облегчить финансовые и банковские операции, связанные с этими секторами, и те, которые необходимы для гуманитарных и восстановительных целей", – говорится в заявлении.

Поэтому Совет ЕС решил:

приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторах;

исключить пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines) из списка подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов, а также разрешить предоставить средства и экономические ресурсы в распоряжение Сирийского центрального банка;

ввести исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территории государств-членов, разрешить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также транзакции, необходимые для гуманитарных и восстановительных целей;

продлить на неопределенный срок применение существующего гуманитарного исключения;

ввести исключение для личного пользования относительно запрета экспорта предметов роскоши в Сирию.

В заявлении объявили, что опираясь на это решение, Совет ЕС продолжит свою работу и оценит возможность приостановления дальнейших экономических санкций.

В то же время ЕС удержит санкционные списки против связанных с режимом Башара Асада, а также сектором химического оружия и незаконной торговлей наркотиками.

Ряд отраслевых мероприятий, таких как: торговля оружием, товары двойного назначения, оборудование для внутренних репрессий, программное обеспечение для перехвата и наблюдения, а также импорт и экспорт сирийских товаров культурного наследия, – останутся действовать в дальнейшем.

Стоит отметить, что в январе Соединенные Штаты ослабили санкции против Сирии на следующие шесть месяцев, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи.

А 27 января главы Министерств иностранных дел стран ЕС достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии после падения режима Асада.