У Нідерландах заявили, що Європа стоїть на порозі нової ери через Трампа

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Європа перебуває "на початку нової ери" і повинна навчитися покладатися на себе.

Про це він заявив у понеділок, 24 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вельдкамп заявив, що "епоха, яка розпочалася з падінням Берлінського муру, закінчилася".

"Як європейці, ми повинні організуватися, не тільки в рамках ЄС, але і з британцями, норвежцями та іншими країнами, які хочуть брати участь, щоб протистояти новим викликам, які кидає нам, в тому числі і Трамп", – наголосив очільник МЗС Нідерландів.

Ця заява Вельдкампа прозвучала на тлі того, що Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив про необхідність Європи зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому альянсу НАТО.

"Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність", – сказав він.

Цього ж дня висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас констатувала, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, містять в собі російські наративи.