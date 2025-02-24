Мерц обіцяє зміцнити незалежність від США і сумнівається у майбутньому існування НАТО 

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив про необхідність Європи зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому альянсу НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав в ефірі німецького телебачення у неділю ввечері, його цитує Politico.

Мерц заявив, що адміністрація Дональда Трампа не дбає про Європу і зближується з Росією. Він попередив, що континент повинен терміново зміцнити свою оборону.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США", – сказав майбутній канцлер Німеччини.

"Я ніколи не думав, що мені доведеться говорити щось подібне в телевізійній програмі. Але після заяв Дональда Трампа, зроблених минулого тижня, ясно, що американці, принаймні ця частина американців, ця адміністрація, значною мірою байдужі до долі Європи", – додав він.

Мерц, який є переконаним прихильником НАТО, допустив, що європейцям, можливо, доведеться розробити нову оборонну структуру на заміну Альянсу.

"Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність", – сказав Мерц.

Мерц зазначив, що у нього є певна "залишкова" надія на те, що Конгрес США та Білий дім не виключать Україну з мирних переговорів, хоча його слова не звучали оптимістично.

"Я не впевнений, якою буде позиція американського уряду щодо цієї війни в найближчі тижні і місяці. Моє враження за останні кілька днів таке, що Росія і Америка об'єднуються тут, над головами України, а отже, і над головами Європи", – сказав він.

Консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу набирає найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула беззаперечну перемогу у землях колишньої Східної Німеччини.