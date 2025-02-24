Каллас заявила, що у меседжах зі США "сильно представлений" російський наратив

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас констатувала, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, містять у собі російські наративи.

Про це Каллас заявила журналістам перед початком Ради ЄС у закордонних справах, передає кореспондент "Європейської правди".

Окрім критики меседжів зі США, головна дипломатка ЄС Кая Каллас також прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором".

"Якщо подивитися на меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, то зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений", – наголосила Каллас.

Заяви Трампа щодо Зеленського Каллас назвала "досить цікавими".

"Ці висловлювання досить цікаві. Я маю на увазі "диктатора". Спочатку, коли я почула це, то була упевнена, що він (Трамп) помиляється і плутає двох людей, тому що це у Путіна не було виборів, у Росії не було виборів 25 років", – розповіла вона.

Кая Каллас підкреслила, що президент "Зеленський – обраний на вільних і чесних виборах".

"Під час війни не можна проводити вибори. Багато країн мають у своїх конституціях такі пункти. Чому? Тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, і це не в тій ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якому ви повинні зосередити свої сили", – пояснила вона свою позицію щодо можливих виборів в Україні.

"Поки що Путін і Росія не хочуть миру", – констатувала також Каллас.

Раніше повідомлялося, що висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас їде у США 25 лютого.

24 лютого Рада ЄС у закордонних справах затвердила 16-й пакет санкцій проти Росії.