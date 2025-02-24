В Нидерландах заявили, что Европа стоит на пороге новой эры из-за Трампа

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Европа находится "в начале новой эры" и должна научиться полагаться на себя.

Об этом он заявил в понедельник, 24 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вельдкамп заявил, что "эпоха, которая началась с падением Берлинской стены, закончилась".

"Как европейцы, мы должны организоваться, не только в рамках ЕС, но и с британцами, норвежцами и другими странами, которые хотят участвовать, чтобы противостоять новым вызовам, которые бросает нам в том числе и Трамп", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Это заявление Вельдкампа прозвучало на фоне того, что Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, заявил о необходимости Европы укрепить независимость от США и усомнился в будущем альянса НАТО.

"Мне очень интересно посмотреть, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создавать независимую европейскую обороноспособность", – сказал он.

В этот же день высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас констатировала, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.