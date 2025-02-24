МЗС Нідерландів: у 2024-му Росія могла здійснити понад 30 спроб саботажу в Європі

У Нідерландах підозрюють, що впродовж 2024 року Росія могла скоїти понад 30 спроб саботажу, вандалізму чи зовнішнього втручання.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп в інтерв’ю Укрінформу, пише "Європейська правда".

Вельдкамп заявив, що після російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація із безпекою у Європі кардинально змінилася.

"Агресія Росії виходить за межі звірств, які вона чинить в Україні", – сказав він.

За його словами, у 2024 році Росія, ймовірно, була причетна щонайменше до 37 спроб саботажу, вандалізму, зовнішнього втручання та навіть убивств у Західній Європі. У 2022 році, зазначив Вельдкамп, таких спроб було лише шість.

"Тож кількість схожих інцидентів зростає, вони стають дедалі серйознішими. Путін хоче переписати правила гри й ігнорує міжнародні угоди, міжнародне право та суверенітет інших країн. Іншими словами, ми більше не можемо сприймати нашу безпеку як належне", – заявив він.

Відтак очільник МЗС Нідерландів підсумував, що з огляду на цей контекст, у Європі мають робити більше, аби посилити стримування та захист від цих загроз.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Rheinmetall.

14 лютого польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.

21 лютого польський суд визнав українця винним у плануванні диверсій на користь російських служб і засудив його до восьми років позбавлення волі.