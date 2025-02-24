МИД Нидерландов: в 2024-м Россия могла совершить более 30 попыток саботажа в Европе

В Нидерландах подозревают, что в течение 2024 года Россия могла совершить более 30 попыток саботажа, вандализма или внешнего вмешательства.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда".

Вельдкамп заявил, что после российского полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась.

"Агрессия России выходит за пределы зверств, которые она совершает в Украине", – сказал он.

По его словам, в 2024 году Россия, вероятно, была причастна по меньшей мере к 37 попыткам саботажа, вандализма, внешнего вмешательства и даже убийств в Западной Европе. В 2022 году, отметил Вельдкамп, таких попыток было всего шесть.

"Поэтому количество подобных инцидентов растет, они становятся все более серьезными. Путин хочет переписать правила игры и игнорирует международные соглашения, международное право и суверенитет других стран. Другими словами, мы больше не можем воспринимать нашу безопасность как должное", – заявил он.

Поэтому глава МИД Нидерландов подытожил, что учитывая этот контекст, в Европе должны делать больше, чтобы усилить сдерживание и защиту от этих угроз.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в последние годы, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

14 февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.

21 февраля польский суд признал украинца виновным в планировании диверсий в пользу российских служб и приговорил его к восьми годам лишения свободы.