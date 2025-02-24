Орбан оголосив про розробку законопроєкту для боротьби з іноземним фінансуванням ЗМІ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що уряд країни розробить законопроєкт задля "захисту національного суверенітету" і, за прикладом нового уряду США, виявить іноземне фінансування угорських ЗМІ.

Про це він заявив у понеділок, 24 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп нещодавно вирішив заморозити на 90 днів більшість коштів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), і відправити більшість його співробітників у відпустку.

Кроки Трампа проти USAID спонукали Орбана заявити 7 лютого, що він хоче ліквідувати всі "іноземні мережі" НУО та ЗМІ, які критикують його уряд.

"Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики і ЗМІ, повинна бути ліквідована", – заявив Орбан на відкритті сесії парламенту 24 лютого та зазначив.

Угорський лідер оголосив про репресії проти неурядових організацій та ЗМІ, які отримували фінансування від США і американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса.

"У нас є багато інформації про це, але все ще є деякі прогалини... Ми знайшли кілька каналів, через які вони спрямовували сотні мільйонів форинтів в угорські ЗМІ та організації", – сказав Орбан.

Відтак він запропонував парламенту прийняти закони, "необхідні для захисту нашого суверенітету, яких досі не вистачає".

Орбан, який перебуває при владі в країні-члені ЄС і НАТО з 2010 року, наприкінці 2023 року проштовхнув закон про створення Офісу захисту суверенітету – органу, який вивчатиме і відстежуватиме ризики "політичного втручання" в Угорщині.

Він неодноразово висловлював занепокоєння з приводу фінансування з-за кордону організацій, які критикують його уряд, і часто критикував Сороса та його ліберальні погляди.

Закон про суверенітет 2023 року, який був розкритикований лідерами ЄС, США та кількома міжнародними організаціями, забороняє іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах, і передбачає покарання до трьох років ув'язнення.

У лютому 2024 року Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон "про захист суверенітету".