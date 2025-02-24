Орбан объявил о разработке законопроекта для борьбы с иностранным финансированием СМИ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство страны разработает законопроект для "защиты национального суверенитета" и, по примеру нового правительства США, выявит иностранное финансирование венгерских СМИ.

Об этом он заявил в понедельник, 24 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Отметим, американский президент Дональд Трамп недавно решил заморозить на 90 дней большинство средств, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID), и отправить большинство его сотрудников в отпуск.

Шаги Трампа против USAID побудили Орбана заявить 7 февраля, что он хочет ликвидировать все "иностранные сети" НПО и СМИ, которые критикуют его правительство.

"Коррупционная сеть, которая управляет всем западным миром политики и СМИ, должна быть ликвидирована", – заявил Орбан на открытии сессии парламента 24 февраля и отметил.

Венгерский лидер объявил о репрессиях против неправительственных организаций и СМИ, которые получали финансирование от США и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.

"У нас есть много информации об этом, но все еще есть некоторые пробелы... Мы нашли несколько каналов, через которые они направляли сотни миллионов форинтов в венгерские СМИ и организации", – сказал Орбан.

Поэтому он предложил парламенту принять законы, "необходимые для защиты нашего суверенитета, которых до сих пор не хватает".

Орбан, который находится у власти в стране-члене ЕС и НАТО с 2010 года, в конце 2023 года протолкнул закон о создании Офиса защиты суверенитета – органа, который будет изучать и отслеживать риски "политического вмешательства" в Венгрии.

Он неоднократно выражал обеспокоенность по поводу финансирования из-за рубежа организаций, критикующих его правительство, и часто критиковал Сороса и его либеральные взгляды.

Закон о суверенитете 2023 года, который был раскритикован лидерами ЕС, США и несколькими международными организациями, запрещает иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах, и предусматривает наказание до трех лет заключения.

В феврале 2024 года Европейский Союз начал юридическую процедуру против Венгрии из-за ее так называемого закона "о защите суверенитета".