Як спрацювала агітація від Трампа і хто стане новим канцлером Німеччини

Після парламентських виборів у Німеччині змінюється влада. Новим лідером країни – та, як сподіваються, об’єднаної Європи – стане Фрідріх Мерц, переконаний євроатлантист та очільник консервативного союзу ХДС/ХСС.

Одночасно вибори у Німеччині запам'ятаються величезним успіхом ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Ця проросійська і правоекстремістська партія, за яку агітував Ілон Маск, не тільки посіла друге місце з рекордним результатом, а й подвоїла його у порівнянні з виборами 2021 року.

Тепер "АдН" стає головною опозиційною силою і робитиме все, щоб отримати кермо влади за чотири роки на наступних виборах.

Про головних переможців та головних лузерів парламентських виборів у Німеччині і те, чого чекати далі, читайте у статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу. Далі – стислий її виклад.

28,5% за виборчими списками – таким став переможний результат союзу ХДС/ХСС.

Втім, здобута перемога виявилася не такою переконливою, на яку сподівалися консерватори, що встановили бажаний поріг на рівні не нижче 30%.

Тим часом у виборчому штабі головних опонентів ХДС/ХСС панувала атмосфера тріумфу.

"Ми ніколи не були сильнішими", – підсумувала результати голосування кандидатка у канцлери від "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель.

За сприяння одіозного американського мільярдера Ілона Маска та безпрецедентного втручання США "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце з рекордним результатом: 20,8%.

"АдН" стала найсильнішою партією в усіх п’яти східних землях Німеччини, що колись входили до складу маріонеткової держави СРСР.

Хоча більшість виборців "АдН" концентрується на сході країни, фактом є те, що практично кожен п’ятий виборець проголосував за політичну силу, що вважається однією з найбільш екстремістських навіть серед інших ультраправих партій у Європі.

Звичайно, не всі виборці "Альтернативи для Німеччини" є екстремістами, а велике зростання електорату ультраправих радше свідчить про те, що людям набрид статус-кво й політика, яку ведуть "старі партії".

І нарешті, треті головні переможці цих виборців – Ліва партія, яку торік зовсім списували з рахунків, сумніваючись у її входженні в Бундестаг. Вони не тільки набрали значно більше за необхідний виборчий бар’єр (8,8%), але майже вдвічі покращили результат 2021 року.

Завдячують успіхом вони… Фрідріху Мерцу. На потужних антиправих настроях "Ліві" мобілізували свій електорат, завдавши значного удару есдекам і "Зеленим".

Найбільш гіркою ніч виборів очікувано стала для партій, що входили до трипартійної "світлофорної коаліції" Шольца – соціал-демократів Шольца, "Зелених" та вільних демократів. І, звичайно, для головної "подруги Путіна" у Німеччині Сари Вагенкнехт.

Новий Бундестаг має зібратися не пізніше ніж через 30 днів після виборів, тобто 25 березня.

Фіаско вільних демократів та партії Вагенкнехт означає, що Мерцу для коаліції потрібні не дві партії, а тільки одна. Найімовірнішим партнером є Соціал-демократична партія, оскільки коаліція ХДС/ХСС і "Зелених" математично не є можливою.

Проте домовитися із соціал-демократами про коаліцію буде непросто.

У вечір виборів Мерц дав зрозуміти, що його абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи. Він застеріг, що НАТО невдовзі може стати мертвим форматом, а тому слід думати над його європейською альтернативою. Майбутній уряд Німеччини може посилити позицію підтримки України.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.