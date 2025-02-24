Как сработала агитация от Трампа и кто станет новым канцлером Германии

После парламентских выборов в Германии меняется власть. Новым лидером страны – и, как надеются, объединенной Европы – станет Фридрих Мерц, убежденный евроатлантист и глава консервативного союза ХДС/ХСС.

Одновременно выборы в Германии запомнятся огромным успехом ультраправой "Альтернативы для Германии". Эта пророссийская и правоэкстремистская партия, за которую агитировал Илон Маск, не только заняла второе место с рекордным результатом, но и удвоила его по сравнению с выборами 2021 года.

Теперь "АдН" становится главной оппозиционной силой и будет делать все, чтобы получить бразды правления через четыре года на следующих выборах.

О главных победителях и главных лузерах парламентских выборов в Германии и то, чего ждать дальше, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу. Далее – краткое ее изложение.

28,5% по избирательным спискам – таким стал победный результат союза ХДС/ХСС.

Впрочем, одержанная победа оказалась не такой убедительной, на которую надеялись консерваторы, установившие желаемый порог на уровне не ниже 30%.

Тем временем в избирательном штабе главных оппонентов ХДС/ХСС царила атмосфера триумфа.

"Мы никогда не были сильнее", – подытожила результаты голосования кандидат в канцлеры от „Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель.

При содействии одиозного американского миллиардера Илона Маска и беспрецедентного вмешательства США "Альтернатива для Германии" заняла второе место с рекордным результатом: 20,8%.

"АдГ" стала сильнейшей партией во всех пяти восточных землях Германии, некогда входивших в состав марионеточного государства СССР.

Хотя большинство избирателей "АдГ" концентрироваться на востоке страны, фактом является то, что практически каждый пятый избиратель проголосовал за политическую силу, которая считается одной из самых экстремистских даже среди других ультраправых партий в Европе.

Конечно, не все избиратели "Альтернативы для Германии" являются экстремистами, а большой рост электората ультраправых скорее свидетельствует о том, что людям надоел статус-кво и политика, которую ведут "старые партии".

И наконец, третьи главные победители этих избирателей – Левая партия, которую в прошлом году совсем списывали со счетов, сомневаясь в ее вхождении в Бундестаг. Они не только набрали значительно больше необходимого избирательного барьера (8,8%), но почти вдвое улучшили результат 2021 года.

Обязаны успехом они... Фридриху Мерцу. На мощных антиправых настроениях "Левые" мобилизовали свой электорат, нанеся значительный удар эсдекам и "Зеленым".

Наиболее горькой ночь выборов ожидаемо стала для партий, входивших в трехпартийную "светофорную коалицию" Шольца – социал-демократов Шольца, "Зеленых" и свободных демократов. И, конечно, для главной "подруги Путина" в Германии Сары Вагенкнехт.

Новый Бундестаг должен собраться не позднее чем через 30 дней после выборов, то есть 25 марта.

Фиаско свободных демократов и партии Вагенкнехт означает, что Мерцу для коалиции нужны не две партии, а только одна. Наиболее вероятным партнером является Социал-демократическая партия, поскольку коалиция ХДС/ХСС и "Зеленых" математически невозможна.

Однако договориться с социал-демократами о коалиции будет непросто.

В вечер выборов Мерц дал понять, что его абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы. Он предостерег, что НАТО вскоре может стать мертвым форматом, а потому следует думать над его европейской альтернативой. Будущее правительство Германии может усилить позицию поддержки Украины.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.