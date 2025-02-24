Парламент Франції розгляне постанову про пришвидшення євроінтеграції України

Вступ України до Європейського Союзу може стати однією з безпекових гарантій для Києва.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, зробив експрем'єр Франції, а зараз – голова пропрезидентської парламентської фракції Габріель Атталь.

Він розповів, що в контексті безпекових гарантій для України багато говориться про членство у НАТО, "проте чомусь не згадують про членство в ЄС".

Атталь переконаний, що цей крок "також посилює безпекові гарантії для України"

Він також вважає, що процес прийняття України до ЄС має бути прискорений.

"Зараз у парламенті Франції ми ініціюємо прийом постанови про необхідність прискорення процесу прийняття України до ЄС", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Габріель Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною.

Атталь, близький соратник Емманюеля Макрона, був наймолодшим прем'єр-міністром у сучасній історії Франції.

Після складання прем'єрських повноважень він приїздив до Києва та обіцяв продовжити підтримку України.