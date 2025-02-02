Експрем’єр Франції очолив парламентську групу дружби з Україною

Колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами Атталя, для нього велика честь очолити парламентську групу дружби між Францією і Україною.

"Для мене велика честь очолювати парламентську групу дружби між Францією та Україною.

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Справедлива боротьба українців за свободу, проти російського агресора – це боротьба всього французького народу, всіх європейців. Слава Україні! Героям слава!" – написав він.

Honoré de présider désormais le groupe d'amitié parlementaire entre la France et l'Ukraine.



Le juste combat des Ukrainiens pour la liberté, contre l'agresseur russe, est celui de tous les Français, de tous les Européens.



Слава Україні! Героям слава! 🇫🇷🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/zMONVjFzeo – Gabriel Attal (@GabrielAttal) February 1, 2025

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Атталь остаточно залишив прем'єрську посаду та передав повноваження своєму наступнику Мішелю Барньє після тривалого пошуку президентом Макроном кандидатури нового глави уряду після парламентських виборів.

Атталь, близький соратник Емманюеля Макрона, був наймолодшим прем'єр-міністром у сучасній історії Франції.

Після складання прем'єрських повноважень він приїхав до Києва та пообіцяв продовжити підтримку України.