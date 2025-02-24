Парламент Франции рассмотрит постановление об ускорении евроинтеграции Украины

Вступление Украины в Европейский Союз может стать одной из гарантий безопасности для Киева.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, сделал экс-премьер Франции, а сейчас – председатель пропрезидентской парламентской фракции Габриэль Атталь.

Он рассказал, что в контексте гарантий безопасности для Украины много говорится о членстве в НАТО, "однако почему-то не упоминают о членстве в ЕС".

Атталь убежден, что этот шаг "также усиливает гарантии безопасности для Украины"

Он также считает, что процесс принятия Украины в ЕС должен быть ускорен.

"Сейчас в парламенте Франции мы инициируем прием постановления о необходимости ускорения процесса принятия Украины в ЕС", – добавил он.

Напомним, недавно Габриэль Атталь возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной.

Атталь, близкий соратник Эмманюэля Макрона, был самым молодым премьер-министром в современной истории Франции.

После сложения премьерских полномочий он приезжал в Киев и обещал продолжить поддержку Украины.