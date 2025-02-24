В ООН схвалили українську резолюцію із засудженням агресії РФ, США голосували проти

Генеральна асамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Як пише "Європейська правда", фото з результатами голосування на табло опублікували в X (Twitter) делегації ЄС.

Українську резолюцію підтримали 93 голосами "за", проти проголосували 18 країн – у тому числі Сполучені Штати, які перед цим критикували документ.

Окрім США, "проти" голосували Росія, Білорусь, Угорщина, Ізраїль, КНДР, ЦАР, Буркіна Фасо, Бурунді, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Малі, Судан, Нігер, Нікарагуа, Палау і Маршаллові Острови.

У проєкті резолюції від Євросоюзу та України ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Натомість у короткому проєкті резолюції США висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Раніше ЗМІ писали, що США тиснуть на інші держави із закликом не підтримувати український проєкт резолюції та проголосувати за американський.



