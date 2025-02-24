ЗМІ: США закликають країни не голосувати в ООН за резолюцію України і ЄС щодо війни

Сполучені Штати закликають Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй підтримати їхню резолюцію з нагоди третьої річниці вторгнення Росії в Україну, виступити проти будь-яких поправок і не голосувати за конкуруючий текст, розроблений Україною та європейськими союзниками.

Про це йдеться у дипломатичній ноті, розісланій країнам у неділю і з якою ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У дипломатичній ноті Сполучені Штати описали свою коротку резолюцію як "далекоглядну резолюцію, зосереджену на одній простій ідеї: припинити війну".

"Завдяки цій резолюції держави-члени можуть створити реальний імпульс до міжнародного миру і безпеки, підтримання яких є головною метою Організації Об'єднаних Націй", – йдеться в документі, в якому міститься заклик до країн "не голосувати за будь-яку іншу резолюцію або поправки, представлені" під час засідання в понеділок.

Американський проєкт резолюції, висунутий у п'ятницю, не відповідає позиції Україні та Європейському Союзу, які протягом останнього місяця ведуть переговори з країнами-членами ООН щодо власної резолюції про війну в Україні, яка повторює вимогу ООН до Росії вивести свої війська і припинити бойові дії.

Від початку війни Генасамблея ООН, яка складається з 193 членів, переважною більшістю голосів неодноразово підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. В американському проєкті немає жодного посилання на це.

В американському тексті висловлюється жаль з приводу загибелі людей під час "російсько-українського конфлікту", повторюється, що головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів. Вона "закликає до швидкого припинення конфлікту і надалі закликає до міцного миру між Україною та Росією".

За словами дипломатів, Рада безпеки ООН, яка складається з 15 членів, також має проголосувати за той самий американський текст пізніше в понеділок. Для ухвалення резолюції Радбезу необхідно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

Генеральна асамблея має проголосувати за кілька запропонованих поправок до американського проєкту резолюції.

Росія запропонувала внести поправки до американського проєкту, щоб згадати про усунення "першопричин" війни.

Британія і 24 держави Європейського Союзу також запропонували поправки до американського проєкту в Генасамблеї.

Вони хочуть описати конфлікт як "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну", підтримати суверенітет і територіальну цілісність України і закликати до "справедливого, тривалого і всеосяжного миру" відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності і територіальної цілісності.

Резолюції Генасамблеї не є обов'язковими до виконання, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну.

Нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

ЗМІ також повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.