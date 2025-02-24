В ООН приняли украинскую резолюцию с осуждением агрессии РФ, США голосовали против

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, Соединенные Штаты проголосовали против – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Как пишет "Европейская правда", фото с результатами голосования на табло опубликовали в X (Twitter) делегации ЕС.

Украинскую резолюцию поддержали 93 голосами "за", против проголосовали 18 стран – в том числе Соединенные Штаты, которые перед этим критиковали документ.

Кроме США, "против" голосовали Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль, КНДР, ЦАР, Буркина Фасо, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Мали, Судан, Нигер, Никарагуа, Палау и Маршалловы Острова.

В проекте резолюции от Евросоюза и Украины говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

В коротком проекте резолюции США выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Ранее СМИ писали, что США давят на другие государства с призывом не поддерживать украинский проект резолюции и проголосовать за американский.