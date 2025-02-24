Сікорський прокоментував російську похвалу резолюції США про війну в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу, що Росія в Генеральній асамблеї ООН похвалила проєкт резолюції США про війну в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сікорський зазначив, що посол Росії в ООН Василій Нєбєнзя похвалив текст резолюції США щодо України в третю річницю вторгнення, "оскільки в ній йдеться не про агресію, а про "конфлікт".

"Історичний день", – коротко прокоментував глава польської дипломатії.

Ambasador Rosji przy ONZ chwali tekst rezolucji USA w sprawie Ukrainy w trzecią rocznicę inwazji bo ta nie mówi o agresji lecz o ‚konflikcie.’

Historyczny dzień. – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 24, 2025

Нєбєнзя у своєму виступі назвав американський проєкт резолюції "кроком у правильному напрямку" і закликав підтримати його разом із поправкою РФ про "необхідність усунення корінних причин української кризи".

У результаті російську поправку провалили, і резолюцію – де не згадується порушення Росією міжнародного права чи заклик вивести війська з окупованих територій – ухвалили без неї більшістю у 93 голоси.

Паралельно Генасамблея ООН ухвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.