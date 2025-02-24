Сикорский прокомментировал российскую похвалу резолюции США о войне в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание, что Россия в Генеральной ассамблее ООН похвалила проект резолюции США о войне в Украине.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).
Сикорский отметил, что посол России в ООН Василий Небензя похвалил текст резолюции США по Украине в третью годовщину вторжения, "поскольку в ней говорится не об агрессии, а о „конфликте".
"Исторический день", – коротко прокомментировал глава польской дипломатии.
Ambasador Rosji przy ONZ chwali tekst rezolucji USA w sprawie Ukrainy w trzecią rocznicę inwazji bo ta nie mówi o agresji lecz o ‚konflikcie.’– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 24, 2025
Historyczny dzień.
Небензя в своем выступлении назвал американский проект резолюции "шагом в правильном направлении" и призвал поддержать его вместе с поправкой РФ о "необходимости устранения коренных причин украинского кризиса".
В результате российскую поправку провалили, и резолюцию – где не упоминается нарушение Россией международного права или призыв вывести войска с оккупированных территорий – приняли без нее большинством в 93 голоса.
Параллельно Генассамблея ООН приняла теми же 93 голосами украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии.