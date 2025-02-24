ООН схвалила американську резолюцію без засудження агресії РФ, Україна утрималась

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Генеральна асамблея ООН у понеділок, 24 лютого, ухвалила внесену США резолюцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну із правками, які зокрема містять заклик до відновлення української територіальної цілісності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За резолюцію США "Шлях до миру" проголосували 93 держави-члени ООН, проти виступили вісім, 73 – утримались під час голосування. Серед держав, що утримались, була Україна, а також самі Штати, що підготували проєкт.

Перед тим Генасамблея ООН водночас відхилила російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи": проти неї висловилась 71 держава, а підтримала – тільки 31.

Водночас держави схвалили три поправки європейських держав, які зокрема замінили формулювання "російсько-український конфлікт" на "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну", а також додали заклик до "справедливого, тривалого і всеосяжного миру між Україною і Росією відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності і територіальної цілісності держав".

У початковому короткому проєкті резолюції США лише висловлювалась скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також містився заклик до "швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Зазначимо, паралельно в понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.

Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.