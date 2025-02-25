Вучич пояснив втомою голосування Сербії за резолюцію ООН із засудженням агресії РФ
Сербський президент Александар Вучич заявив, що Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генеральній Асамблеї ООН, але вважає, що припустилася помилки і слід було утриматися.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РТС.
Александар Вучич вибачився перед громадянами країни за процедуру голосування в Генасамблеї ООН щодо резолюції по Україні.
"Я думаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я вибачаюся перед громадянами Сербії за це і сам несу за це провину, тому що, напевно, я втомився і обтяжений, і не можу все встигнути", – сказав Вучич.
За його словами, іноді він не встигає розібратися, коли отримує щось у матеріалах, або не всі поправки.
"Пояснення я отримав після голосування в ООН, де, щоб було зрозуміло, ми голосували за європейську резолюцію. Що стосується американської резолюції, то ми проголосували саме так, як і повинні були, ми утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і в питанні європейської резолюції. І, як бачите, я говорю це в той момент, коли цілком зрозуміло, що через це я втрачу прихильність або політичні бали в ЄС. Я вважаю, що Сербія повинна була утриматися", – сказав Вучич.
За його словами, йому немає кого звинувачувати, окрім себе.
"Я недостатньо з цим розібрався, можливо, я занадто втомився, можливо, у мене занадто багато справ на столі. Я прошу вибачення, перш за все, у громадян Сербії. Пояснення, яке я почув після цього, полягало в тому, що ми б підтвердили наші погляди на територіальну цілісність. Ми б не заперечували їх, навіть якщо б утрималися. Я не думаю, що ми повинні підлещуватися до будь-якої сили – ні до росіян, ні до американців, ні до кого", – пояснив Вучич.
Нагадаємо, увечері 24 лютого Генасаблея ООН 93 голосами підтримала резолюцію США до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де уникли осуду російської агресії. Водночас через внесені до документа поправки США утрималися під час голосування за фінальну версію резолюції.
Паралельно у понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.
Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.