Вучич объяснил усталостью голосование Сербии за резолюцию ООН с осуждением агрессии РФ

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, но считает, что допустила ошибку и следовало воздержаться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТС.

Александар Вучич извинился перед гражданами страны за процедуру голосования в Генассамблее ООН по резолюции по Украине.

"Я думаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я извиняюсь перед гражданами Сербии за это и сам несу за это вину, потому что, наверное, я устал и обременен, и не могу все успеть", – сказал Вучич.

По его словам, иногда он не успевает разобраться, когда получает что-то в материалах, или не все поправки.

"Объяснение я получил после голосования в ООН, где, чтобы было понятно, мы голосовали за европейскую резолюцию. Что касается американской резолюции, то мы проголосовали именно так, как и должны были, мы воздержались. По моему мнению, мы должны были воздержаться и в вопросе европейской резолюции. И, как видите, я говорю это в тот момент, когда вполне понятно, что из-за этого я потеряю благосклонность или политические баллы в ЕС. Я считаю, что Сербия должна была воздержаться", – сказал Вучич.

По его словам, ему некого винить, кроме себя.

"Я недостаточно с этим разобрался, возможно, я слишком устал, возможно, у меня слишком много дел на столе. Я прошу прощения, прежде всего, у граждан Сербии. Объяснение, которое я услышал после этого, заключалось в том, что мы бы подтвердили наши взгляды на территориальную целостность. Мы бы не отрицали их, даже если бы воздержались. Я не думаю, что мы должны заискивать перед любой силой – ни к русским, ни к американцам, ни к кому", – пояснил Вучич.

Напомним, вечером 24 февраля Генассамблея ООН 93 голосами поддержала резолюцию США к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где избежали осуждения российской агрессии. В то же время из-за внесенных в документ поправок США воздержались во время голосования за финальную версию резолюции.

Параллельно в понедельник Генеральная ассамблея ООН одобрила теми же 93 голосами украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии.

Соединенные Штаты проголосовали против – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.