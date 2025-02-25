Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что во время визита в Киев вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по украинским критическим минералам.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сежурне сказал в понедельник, его заявление приводит агентство AFP.

Богатство украинских полезных ископаемых, включая марганец, титан, графит и литий, стало предметом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.

Еврокомиссар заявил, что во время визита в Киев он предложил украинским чиновникам другую потенциальную сделку.

"21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", – сказал Сежурне после встречи, которая состоялась в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

"Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать сделки, которая не является взаимовыгодной", – добавил он.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Ранее в этот день вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.