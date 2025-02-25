Ультраправі та ліві здобули в парламенті Німеччини блокуючу меншість 

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" та Ліва партія спільно здобули третину місць у новому скликанні Бундестагу, чого достатньо для блокування ключових рішень, зокрема для послаблення боргового гальма Німеччини.

Про це йдеться у публікації агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Боргове гальмо – механізм, що обмежує бюджетний дефіцит до 0,35% валового внутрішнього продукту. Лідери Лівої партії заявили в понеділок, що вони підтримують реформу боргового гальма, але за умови, що це не буде використано для збільшення витрат на оборону.

"Ми повинні інвестувати в соціальну інфраструктуру, і якщо цього не станеться, ми також не будемо за це голосувати. Ми не будемо голосувати за переозброєння", – сказала співголова партії Інес Швердтнер.

Хольгер Шмідінг, головний економіст Berenberg, сказав, що новій коаліції, можливо, буде важко знайти фінансовий простір для збільшення витрат на оборону, одночасно полегшуючи податковий тягар для робітників і компаній. Економісти вважають, що заручитися підтримкою Лівої партії буде дуже складно для майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

"Ліві хотіли б відмовитися від боргового гальма. Однак їхній порядок денний – витиснути гроші з багатих, витрачати більше на соціальне забезпечення і менше на оборону – прямо протилежний порядку денному Мерца", – сказав Карстен Бжескі, голова макроекономічного відділу ING.

Для того, щоб збільшити витрати на оборону з нинішніх 2% ВВП до, наприклад, 4%, федеральному уряду доведеться скоротити витрати, не пов'язані з обороною, на чверть, якщо це не буде профінансовано за рахунок додаткового боргу.

Уряд під керівництвом Мерца може виявити, що його єдиним політично здійсненним варіантом є призупинення дії боргового гальма, посилаючись на "надзвичайну ситуацію", що можливо за наявності простої парламентської більшості.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН" опинилася на другій сходинці з найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.