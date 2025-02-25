Чехи більше довіряють Зеленському, а словаки – Путіну

Чехи довіряють президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж главі Кремля Владіміру Путіну, тоді як словаки більше довіряють російському правителю.

Про це свідчать дані лютневого опитування агентства NMS Market Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У Чехії 32% учасників опитування висловили довіру Зеленському, а в Словаччині – 23 %. Путіну довіряють лише 11% чехів, тоді як у Словаччині очільнику Росії довіряють майже втричі більше – 28 % людей.

Однак частка недовіри серед населення і в Чехії, і в Словаччині значно переважає обох цих політиків. Президенту України не довіряють 59% чехів і 68% словаків, а лідеру Росії – 81% чехів і 62% словаків.

Політиками, яким найбільше довіряють і в Чехії, і в Словаччині, є їхні президенти. Згідно з опитуванням, президенту Чехії Петру Павелу довіряють рівно 50% населення його країни, а президенту Словаччини Петеру Пеллегріні – 46% словаків. З іншого боку, 45% чехів не довіряють Павелу, а 49% словаків – не довіряють Пеллегріні.

У той час як чеський президент користується дещо вищим рівнем довіри серед населення своєї країни, ніж словацький, ситуація з прем'єр-міністрами відповідних країн є протилежною.

Прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі довіряють 24% чехів, тоді як прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо довіряють 34% словаків. Однак обидва прем'єр-міністри користуються значно більшою недовірою серед населення своїх країн. Фіалі не довіряють 70% чехів, а Фіцо – 60% словаків.

Навіть президент США Дональд Трамп має більшу довіру в Чехії, ніж чеський прем'єр-міністр Фіала – 27% респондентів. З іншого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має довіру лише 16% чехів.

Серед державних діячів, обраних в опитуванні, найменшою популярністю серед чехів користується президент Китаю Сі Цзіньпін, якому довіряють 4% населення. При цьому 46% людей заявили, що вони недостатньо добре знають цього державного діяча. У Словаччині Трампу довіряють 25% людей, фон дер Ляєн – 23%, а найменше словаків – 8% – висловили довіру президенту Китаю.

Опитування проводилося агентством NMS Market Research з 4 по 9 лютого цього року. У ньому взяли участь понад тисячу осіб віком від 18 років у Чехії та Словаччині.

Як повідомлялося, майже вдвічі більше американців вважають свого президента Дональда Трампа "диктатором" порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.

А українці серед європейських лідерів найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона, президента Польщі Анджея Дуди та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.