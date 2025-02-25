Чехи доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем главе Кремля Владимиру Путину, тогда как словаки больше доверяют российскому правителю.

Об этом свидетельствуют данные февральского опроса агентства NMS Market Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В Чехии 32% участников опроса выразили доверие Зеленскому, а в Словакии – 23%. Путину доверяют лишь 11% чехов, тогда как в Словакии главе России доверяют почти втрое больше – 28% людей.

Однако доля недоверия среди населения и в Чехии, и в Словакии значительно превосходит обоих этих политиков. Президенту Украины не доверяют 59% чехов и 68% словаков, а лидеру России – 81% чехов и 62% словаков.

Политиками, которым больше всего доверяют и в Чехии, и в Словакии, являются их президенты. Согласно опросу, президенту Чехии Петру Павелу доверяют ровно 50% населения его страны, а президенту Словакии Петеру Пеллегрини – 46% словаков. С другой стороны, 45% чехов не доверяют Павелу, а 49% словаков – не доверяют Пеллегрини.

В то время как чешский президент пользуется несколько более высоким уровнем доверия среди населения своей страны, чем словацкий, ситуация с премьер-министрами соответствующих стран является противоположной.

Премьер-министру Чехии Петру Фиале доверяют 24% чехов, тогда как премьер-министру Словакии Роберту Фицо доверяют 34% словаков. Однако оба премьер-министра пользуются значительно большим недоверием среди населения своих стран. Фиале не доверяют 70% чехов, а Фицо – 60% словаков.

Даже президент США Дональд Трамп имеет большее доверие в Чехии, чем чешский премьер-министр Фиала – 27% респондентов. С другой стороны, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пользуется доверием лишь 16% чехов.

Среди государственных деятелей, выбранных в опросе, наименьшей популярностью среди чехов пользуется президент Китая Си Цзиньпин, которому доверяют 4% населения. При этом 46% людей заявили, что они недостаточно хорошо знают этого государственного деятеля. В Словакии Трампу доверяют 25% людей, фон дер Ляйен – 23%, а меньше всего словаков – 8% – выразили доверие президенту Китая.

Опрос проводился агентством NMS Market Research с 4 по 9 февраля этого года. В нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет в Чехии и Словакии.

Как сообщалось, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа "диктатором" по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским.

А украинцы среди европейских лидеров наиболее положительно относятся к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.